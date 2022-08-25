Краснодар, 25 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Краснодарском крае отмечают 230-летие высадки черноморских казаков на Таманский полуостров. С юбилейной датой жителей региона 25 августа поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанские казаки на параде в Краснодаре

« На долю наших предков выпали тяжелые испытания. Это охрана границ, строительство поселений и городов, распашка земель. Благодаря их труду и вере — мы живем в благодатном и процветающем крае. Сегодня мы продолжаем бережно хранить традиции и культуру, заложенные предками. Как и много лет назад на казаков возложены большие задачи, которые они с честью выполняют. Спасибо каждому из них за службу», — написал губернатор в социальных сетях.

Отметим, что основные праздничные мероприятия к годовщине запланированы на 24 сентября, они пройдут в станице Тамань и в выставочном комплексе «Атамань». Участниками масштабного праздника станут делегации всех районных обществ Кубани, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, учащиеся классов казачьей направленности и кадетских корпусов, представители духовенства, общественных организаций, военно-патриотических, военно-спортивных и конноспортивных клубов Кубанского казачьего войска. На празднике также ждут всех желающих.

25 августа 1792 года первые черноморские казаки под командованием войскового полковника Саввы Белого ступили на землю, которую им даровала императрица Екатерина. 10 сентября 1792 года Савва Белый направил в Санкт-Петербург донесение о прибытии казаков на кубанские земли. На тот момент на Таманском полуострове уже жили 3 247 казаков, они основали 40 куреней с центром в городе Екатеринодар.