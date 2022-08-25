Иркутск, 25 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 августа известило о розыске аферистов, которые обманули сотрудницу финансовой организации, получили доступ к ее личному кабинету на сайте банка и похитили ее деньги.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

С сообщением об этом в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась 30-летняя жительница Октябрьского округа столицы Приангарья.

Как установили полицейские, несколько дней назад женщине позвонил незнакомец. Он представился работником компании-оператора сотовой связи и рассказал выдуманную историю о том, что срок действия ее сим-карты подошел к концу. Чтобы «продолжить пользоваться номером», звонивший предложил продлить договор, для чего уговорил работницу банка следовать его указаниям. Поверив собеседнику, женщина продиктовала ему код из сообщений, присланных оператором мобильной связи. В последующем с ее счета пропал миллион рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние полгода с телефонным мошенничеством сталкивались 83% жителей РФ, из них 63% сказали, что им поступали звонки, 20% получали sms-сообщения, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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