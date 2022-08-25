Херсон, 25 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Киевские боевики предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр в Херсоне, сообщил 25 августа заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый», — сказал он РИА Новости.

По его словам, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны.

Как сообщало ИА REGNUM, Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне перекрыли для движения в конце июля, он был повреждён обстрелом. Мост соединяет город Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.