Пермь, 25 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Пермском крае по факту убийства женщины и её пятилетней дочери возбудили уголовное дело, сообщили 25 августа в СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

Напомним, ранее в Перми вели поиски пропавших без вести 45-летней женщины и ее дочери. Их тела обнаружили в лесном массиве под Пермью.

Следствием установлено, что пропавшая женщина незадолго до исчезновения приехала со своим ребенком из Башкирии, чтобы навестить подругу. 17 августа обе женщины с девочкой находились в компании с мужчиной в доме на территории посёлка Ласьва Пермского края. Пермяки вступили в сговор на убийство. Ранее между женщинами возникали личные неприязненные отношения. Это и стало мотивом для преступления. Мужчина нанёс смертельные ножевые ранения женщине, а затем задушил её дочь. Тела были вывезены в лес.