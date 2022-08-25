Ярославль, 25 августа 2022, 10:59 — REGNUM Ярославскую область накрыло не смогом, а мглой, это явление не опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Ярославском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также специалисты подчеркнули, что это явление не представляет опасности для людей.
Помимо этого в ЦГМС отметили, что видимость из-за мглы составляет всего 4 километра. При этом нормативная видимость — 10 километров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, источником мглы, вероятнее всего, являются лесные пожары в соседних регионах.