Ярославль, 25 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Ярославскую область накрыло не смогом, а мглой, это явление не опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Ярославском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дымка, накрывшая Ярославль.

«Мгла — помутнение воздуха, обусловленное наличием в нём взвешенных частиц, либо пыли, либо промышленного дыма, либо гари от лесных или торфяных пожаров. При низкой относительной влажности», — заметили в ЦГМС.

Также специалисты подчеркнули, что это явление не представляет опасности для людей.

«На вчерашний день то, что мы видим — выбросы продуктов горения — 0,3, намного ниже самой минимальной предельной концентрации, которая начинается с показателя в единицу. То есть сейчас нет никакого опасного явления. За неделю также не было превышений по и по углекислому газу», — подчеркнули специалисты.

Помимо этого в ЦГМС отметили, что видимость из-за мглы составляет всего 4 километра. При этом нормативная видимость — 10 километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, источником мглы, вероятнее всего, являются лесные пожары в соседних регионах.