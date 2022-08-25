Таллин, 25 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум.

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Во втором квартале 2022 года средняя месячная брутто-зарплата составила в Эстонии 1 693 евро, что в сравнении с тем же периодом 2021 года на 10,1% больше. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

«Наблюдаемый во втором квартале рост зарплат на 10,1% был наивысшим за последние годы», — сообщил аналитик департамента Арго Таркиайнен. По его словам, одной из причин роста зарплат стало давление на зарплаты в связи с общим повышением цен: рекордная инфляция в Эстонии за последние десятилетия сделала невозможными прежние зарплаты для поиска и нахождения работников.

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде — Таллине и пригородах (1 829 евро) и Тартуском уезде (1 753 евро), а самой низкой — в Валгаском уезде южной Эстонии (1 182 евро) и на острове Хийумаа (1 117 евро). За год зарплаты более всего выросли на северо-востоке — в Ида-Вируском уезде (на 16% до 1 402 евро) и южноэстонском Пылваском уезде (на 14,8% до 1 379 евро).

По сферам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информации и связи (3 034 евро), финансовой и страховой деятельности (2 746 евро) и в энергетике (2 337 евро). Наиболее низкой средняя месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1 048 евро), в сфере операций с недвижимостью (1 183 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1 255 евро).