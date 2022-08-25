Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Прирост инвестиций в основной капитал в Ленинградской области по итогам первого полугодия 2022 года составил 131,3% по отношению к соответствующему периоду 2021 года. В денежном выражении объем вложений в экономику региона за январь–июнь 2022 года составил 209,5 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти, ссылаясь на данные Петростата.

Lenobl.ru Строительство КПЭГ в Усть-Луге

Из общего объема инвестиций 195 млрд рублей приходится на вложения со стороны крупных и средних предприятий. Среди инвесторов, вложивших в экономику региона с начала года более 1 млрд рублей — компании, участвующие в проекте Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге (КПЭГ), «ЕвроХим Северо-Запад-2», «КИНЕФ», «Новатэк-Усть-Луга», Ленинградская АЭС, «Газпром Инвест Запад», «Газпром межрегионгаз», ЛОЭСК и другие компании.

«Прирост инвестиций в Ленинградскую область продолжается, прежде всего, за счет масштабных проектов. Доля крупнейших инвесторов в общем объеме инвестиций сегодня составляет 77%. Кроме того, в регионе активно идет строительство инфраструктурных проектов и жилья, что дает хороший мультипликативный эффект для экономики Ленинградской области в целом», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, на ПМЭФ-2022 Ленинградская область подписала 30 соглашений на общую сумму 277 млрд рублей.