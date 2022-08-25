Москва, 25 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Полномочия лесоохраны необходимо вернуть на федеральный уровень и увеличить финансирование отрасли для борьбы с пожарами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Как сообщало, правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров была создана по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Миронова, создание правкомиссии — лишь экстренная реакция на то, что пожары уже вплотную приблизились к столичному региону.

«Борьбу с пожарами нужно начинать не в разгар сезона, а еще осенью, на этапе обсуждения федерального бюджета. Ежегодно наша фракция предлагает значительно увеличить финансирование лесоохраны, соответствующие параметры мы закладываем в альтернативном проекте бюджета. Но правительство и думское большинство ежегодно отвергают эти предложения. Спохватываются чиновники только позже, на пике ЧС», — сказал депутат.

Миронов отметил, что в этом году на борьбу с лесными пожарами федеральный бюджет направил в 2,5 раза больше средств, чем в предыдущем, но это все равно этой суммы не хватает даже для экстренного тушения.

Депутат считает, что системные проблемы в отрасли начались с принятием Лесного кодекса в 2007 году, когда лесное хозяйство подверглось тотальной оптимизации, а большую часть полномочий по лесоохране передали на региональный уровень.

«В целом сейчас на одного лесника приходится более 60 тысяч гектаров леса, такими силами невозможно предотвратить ЧП. Нужно пересматривать Лесной кодекс, возвращать вопросы лесоохраны на федеральный уровень. Восстанавливать оптимизированные службы, увеличивать штат и финансирование отрасли. Надеюсь, что, погрузившись в проблему, правительство придет к тем же выводам и поддержит инициативы нашей фракции», — заключил Миронов.