Париж, 25 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в Алжир, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Глава французского государства отправится в Алжир, чтобы оживить отношения и, как минимум, попытаться прояснить сложившиеся между двумя странами недоразумения.

Президент Эммануэль Макрон отправится с официальным визитом в Алжир 25 августа и пробудет там до 27 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что хочет «защитить финансы французских домохозяйств».

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