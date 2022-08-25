Москва, 25 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, в России началась реализация программы туристического кешбэка, которая продлится до 10 сентября 2022 года, сообщается на сайте Ростуризма.

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Купить тур по России и отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Возврат денег на карту «Мир» составит 20%, максимум — 20 тыс. руб. Длительность поездки должна составлять не менее трёх ночей. Новшество — будет действовать повышенный кешбэк для туров на Дальний Восток, он составит 20%, максимум — 40 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее порог кешбэка за туристические путевки на Дальний Восток ограничивался суммой в 20 тысяч рублей.

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