Ульяновск, 25 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню российского кино. Ключевым событием станет семейный праздник в Ульяновске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

27 августа в рамках Дня российского кино в Ульяновске пройдёт семейный праздник «Я — Ульяновск — Будущее». Власти обращают внимание на то, что мероприятия состоятся территории бывшего Суворовского училища, куда ранее не пускали посторонних лиц. По словам организаторов, на территории будут работать уличная сцена, дизайн-маркет местных мастеров, фуд-корт, фотозоны и зоны отдыха.

Для жителей и гостей Ульяновска организуют мастер-классы, по кинопроизводству, представят концертную, просветительскую и развлекательную программы. Также пройдёт премьера короткометражного фильма «Я — Ульяновск — Будущее», в котором снялись жители города. Организаторы отмечают, что также стартует кастинг для съёмок полнометражного фильма. О чём будет новый фильм, пока не разглашается.

Хедлайнерами праздника станут музыкант Кирилл Нечаев и ретро-оркестр ВИА «Пролетарское танго».

Чиновники добавляют, что работа общественного транспорта в День российского кино будет продлена до полуночи.

Ранее в мэрии Ульяновска отмечали, что в рамках Дня российского кино в городе состоятся утренние спектакли, лекторий, будут представлены блюда национальных кухонь.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно о том, что территория бывшего Суворовского училища, которая находится в собственности Министерства обороны России, перейдёт на баланс Ульяновска.