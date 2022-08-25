25 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Редактор британской газеты The Guardian по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг высказал свои соображения относительно развития специальной военной операции России на территории б. УССР.

Татьяна Аннина, , 11:25 — REGNUM С момента начала СВО прошло шесть месяцев, и вот чего следует ожидать в ближайшие полгода, по мнению The Guardian:

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

1. СВО, вероятно, продлится еще как минимум год, но, по сути, она зашла в тупик, и ее интенсивность снижается.

Прошло полгода, но ни киевский режим, ни Россия не готовы прекратить борьбу, несмотря на понесенные потери. Киевский режим хочет вернуть территории, а Россия хочет продолжать причинять боль не только своему противнику, но и — через него — Западу. Кремль считает, что зима сыграет ему на руку.

С тех пор как появились сведения о массовых убийствах в Буче, Ирпене и других местах на территориях к северу от Киева, переговоры между двумя сторонами не проводились. Но подвижки на фронтах были минимальными с момента падения Лисичанска в конце июня. Обе стороны пытаются перехватить инициативу и всё больше кажутся измотанными в боях.

2. У Киева нет средств для эффективной контратаки с использованием обычных вооружений, а партизанские набеги — это оптимистичный способ ускорить крах России.

Киевский режим хотел бы вернуть Херсон, расположенный к западу от Днепра, но высокопоставленный чиновник признал в частном порядке, что у него «недостаточно возможностей, чтобы отбросить их назад». Киев изменил стратегию, перейдя к нанесению ракетных ударов дальнего радиуса действия и рейдам спецназа на российские базы глубоко за линией фронта.

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что целью является «создание хаоса в рядах российских войск», но хотя это и снизит их эффективность, вряд ли приведет к тому, что российские войска развалятся сами и добровольно уступят Херсон, как надеялись некоторые чиновники киевского режима.

Российская армия на освобожденных территориях б. УССР Министерство обороны России

3. Россия по-прежнему хочет пробиваться вперед, но ее внимание, скорее всего, переключится на удержание занятых территорий.

У России нет нового плана наступления, кроме как массировано применять артиллерию, разрушать города и прорываться вперед. Она делает это отчасти потому, что это эффективно, а отчасти для того, чтобы минимизировать потери. Россия продолжает применять эту стратегию в районе Бахмута в Донбассе, но продвижение идет медленно, отчасти потому, что ей пришлось перебросить часть сил для укрепления позиций в Херсоне.

Возможно, Кремль не добился того, на что рассчитывал в начале СВО, но сейчас Россия овладела значительными участками территории на востоке и юге и активно говорит о проведении референдумов по присоединению. С похолоданием она, скорее всего, сосредоточится на закреплении того, что имеет.

4. Зима ускорит наступление нового кризиса с беженцами и создаст возможности для той стороны, которая сможет лучше подготовиться.

Зима стоит на первом месте в стратегическом мышлении обеих сторон. Киев уже обеспокоен гуманитарными проблемами, поскольку в прифронтовых районах отсутствует газовое отопление многоквартирных домов. Чиновник из гуманитарной организации предсказал, что зимой будет новая волна миграции и, возможно, до двух миллионов человек пересекут границу с Польшей.

Россияне рассматривают зиму как шанс. Киев опасается, что целью России станет его энергосистема, что обострит проблему отопления, и Кремль может просто отключить Запорожскую АЭС. Москва также хочет продлить страдания Запада из-за стоимости энергоносителей и имеет в своем распоряжении все стимулы, чтобы усилить давление.

Однако весной наступление может возобновиться — обе стороны захотят восполнить силы и подготовиться к, вероятно, новому периоду боевых действий.

Беженцы с территорий б. УССР на пункте выдачи помощи в Кракове (сс) Silar

5. Запад должен решить, хочет ли он, чтобы киевский режим победил или просто держался, и его гуманитарная помощь должна соответствовать огромной потребности.

Без западной военной помощи Киев потерпел бы поражение. Но до сих пор Запад не предоставил достаточного количества артиллерии или других вооружений, например истребителей, которые позволили бы Киеву отбросить российские войска назад. Политики говорят о необходимости заставить Россию вернуться к довоенным границам, но не предоставляют для этого достаточно материальных средств.

В то же время гуманитарные потребности территории б. УССР растут. Например, денег на восстановление страны далеко не хватает, а многие дома к северо-востоку и северо-западу от Киева остаются разрушенными спустя пять месяцев после ухода российских войск, и часто отчаявшиеся жители живут в гаражах или времянках.

Перемещенным людям часто приходится ютиться в школах и детских садах — во временном жилье, где трудно оставаться в течение долгого времени. Из-за военных действий бюджет киевского режима недосчитывается $5 млрд в месяц; помощь и восстановление обойдутся во много раз дороже.

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