Благовещенск, 25 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Из бюджета Амурской области выделены средства на преподавание китайского языка ученикам 9-11 классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 августа в пресс-службе правительства региона.

Publicdomainpictures.net Китайские иероглифы

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Внедрить изучение китайского языка в школах области намерены уже с 1 сентября. На эти цели потратят более 2 млн рублей.

Всего на различные нужны дополнительно выделены из казны 665,6 млн рублей. После поправок в бюджете доходы региона превысят 100 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства образования КНР, к концу 2021 года более 25 млн иностранцев изучали китайский язык в 180 странах мира.