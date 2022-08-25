Ярославль, 25 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила общественные обсуждения по возможному строительству многоэтажного дома в Ленинском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Публичная кадастровая карта Место предполагаемого строительства

Обсуждаться будет документ «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка () «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», расположенного на улице Чкалова, 2.

Речь идёт об участке, где сейчас расположена парковка автомобилей между зданием института «Гипродвигатель» и «Центром гигиены и эпидемиологии». Участок площадью около 2,5 тыс квадратных метров находится напротив парка Моторостроителей.

Общественные обсуждения пройдут с 5 по 12 сентября на официальном портале города Ярославля.