Кызыл, 25 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Предприниматели в Туве получат грантовую поддержку от Ростуризма на развитие туристических проектов. Республика вошла в число 44 регионов, отобранных федеральным ведомством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Тува

Туве выделят 43 млн рублей, которые пойдут на развитие туристической инфраструктуры. Они должны покрыть до 70% от общих затрат предпринимателей. По словам главы республики Владислава Ховалыга, в 2022 году в регионе реализованы значимые проекты в этой сфере.

«Преобразились территории Дус-Холя, Чагытая. Тува вошла в российский национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы», который привлек к нам несколько тысяч туристов», — отметил он.

Читайте также: Бурятский бизнес получит 337,5 млн рублей на проекты в сфере туризма