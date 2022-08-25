Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Модель и актриса Барби Феррейра, известная по роли Кэт в шоу «Эйфория», не появится в третьем сезоне проекта. Она опубликовала пост на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из т/с «Эйфория» Барби Феррейра в роли Кэт

«После четырёх лет работы над самым особенным и загадочным персонажем Кэт я вынуждена прощаться с ним со слезами на глазах. Я надеюсь, что многие из вас смогли увидеть в ней себя, как и я, и что она порадовала вас, проделав весь этот путь к тому персонажу, которым она является сейчас. Я вложила в неё всю свою заботу и любовь, и я надеюсь, что вы, ребята, могли это почувствовать», — высказалась о своём уходе Феррейра. Причину, по которой она покинула сериал, она не раскрыла.

ИА REGNUM напоминает, что Барби Феррейра недавно сыграла в фильме Джордана Пила под названием «Нет». Его премьера состоялась в конце июля 2022 года.