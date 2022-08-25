Москва, 25 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Жара до +33 прогнозируется в Москве 25 августа. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

«Погода в Москве обусловится западной периферией антициклона, переменная облачность без осадков. +31…+33 в Москве, +29…+34 по области», — сказал Тишковец.

По его словам, ветер в столице будет юго-восточным 1-6 м/с, а атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.