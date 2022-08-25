Степанакерт, 25 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Открылся новый маршрут между Нагорным Карабахом и Арменией, который будет вместо Лачинского коридора. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МВД Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

«Участок Шуши — Бердзор — Горис межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией, открыт в обе стороны. Российские миротворцы обеспечивают свободное и безопасное передвижение граждан», — говорится в сообщении.

Жителей города Лачин (Бердзор) и соседних населённых пунктов, примыкающих к Лачинскому коридору, предупредили, что 25 августа российские миротворцы уйдут оттуда. За несколько дней до этого туда прекратили подавать воду и электричество. Многие жители, покидая дома, сжигали их.

Напомним, согласно трёхсторонних договорённостей Москвы, Баку и Еревана, армянская сторона пообещала передать Лачинский коридор Азербайджану в течение трёх лет. Правительство Армении сделало это досрочно, за что его упрекают представители оппозиции.