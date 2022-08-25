Нур-Султан, , 18:11 — REGNUM Казахстан скоро окажется перед выбором: либо автономия в составе РФ, либо потеря территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

«Казахстан должен равняться на Финляндию с ее языковой политикой. Его политики и т. н. интеллигенция забывают, что Казахстан основан русскими на русских и казачьих землях», — заявил эксперт.

По мнению политолога, события января 2022 года «видимо, ничему не научили» элиты Казахстана.

«Пора России вернуться. Или автономия в составе России, или уход всех северных территорий в состав нового союзного государства», — заключил Бредихин.

Напомним, что в Казахстане поэт Ауыт Мукибек потребовал от властей Казахстана полностью вывести русский язык из школьной программы.