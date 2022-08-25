25 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Аукционы по крабу ещё и не начались, законопроект только разрабатывается, а высокие государевы чиновники уже делят, как говорится, перефразируя известную поговорку, «панцирь не пойманного краба».

Вячеслав Зиланов, , 11:22 — REGNUM В последние годы к рыбной отрасли всё большее внимание обращают свои взоры федеральные чиновники высокого ранга, включая и заместителей председателя правительства России. Нет, не для того, чтобы содействовать её развитию, а с целью закрыть нехватку финансовых средств в своих, курируемых ими направлениях.

Рыбный прилавок Иван Шилов (с) ИА REGNUM

И предлагается делать это посредством «дармовых» финансовых средств, которые будут изъяты у рыбопромышленников в ходе предстоящего второго этапа крабовых аукционов и очередных инвестквот. На эту тему не раз публично и в положительном плане высказывались Ю. Трутнев, В. Абрамченко и вновь назначенный зампред Д. Мантуров.

Да, я не ошибся. Аукционы по крабу ещё и не начались, законопроект только разрабатывается, а высокие государевы чиновники уже делят, как говорится, перефразируя известную поговорку, «панцирь не пойманного краба».

В этой делёжке, опередив всех своих коллег по цеху, преуспел только что назначенный зампредом правительства министр Минпромторга Д. В. Мантуров.

На совещании у президента России В. В. Путина по проблемам развития судостроения на Дальнем Востоке, обращаю внимание, не рыбной отрасли, зампред Д. В. Мантуров, сославшись на недостаточность финансирования, предложил изъять 6 млрд рублей из суммы предполагаемых средств от предстоящего второго этапа крабовых аукционов. С этой целью он попросил президента поддержать это предложение и дать соответствующее поручение. При этом Мантуров по забывчивости или неосведомлённости не упомянул в своём докладе, что против крабовых аукционов выступают рыбопромышленники малого и среднего бизнеса, все губернаторы приморских регионов страны.

Денис Мантуров Kremlin.ru

На эту просьбу Мантурова о «крабовых» 6 млрд рублей для судостроительных верфей президент вместо того, чтобы поручить тому же Мантурову в начале разобраться куда «ушли» более 142 млрд рублей от первого этапа аукционов по крабовым, а уж потом поднимать вопрос о новых 6 млрд рублей, даёт с легкостью согласие: «Да, конечно, надо поддержать».

Не принял во внимание президент и мнения относительно аукционов по крабам рыбаков и глав приморских регионов. Не знает о них? Или ему помощники не докладывают, оберегая покой главы государства? А ведь в почте президента только за последний месяц скопилось около 150 открытых обращений рыбаков с мест, включая непосредственно с промысла, а также письма шести губернаторов приморских регионов страны. Все они высказываются против новых крабовых аукционов и рыбных инвестквот, мотивируя тем, что это приведёт к разорению многих фирм и компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, со всеми отрицательными социально-экономическими последствиями.

Так вот удачно начал свой карьеру зампред Д. Мантуров, применив новый-старый «крабовый дебют».

Так и до денежных средств, ожидаемых от предстоящих рыбных инвестквот, доберутся зампреды правительства при молчаливом согласии Минсельхоза и Росрыболовства, которые по своему положению должны быть на страже интересов рыбаков и развития отрасли.

Не исключено, что весь этот чиновничий ажиотаж, который происходит вокруг будущих «дармовых» средств от крабовых аукционов и второго этапа инвестквот, происходит и с согласия первых руководителей этих ведомств — Д. Патрушева, И. Шестакова.

Если это так, то здесь уже все признаки кризиса в управлении рыбной отраслью на федеральном уровне.

Действительно, рыбное хозяйство, находясь последнее двадцатилетие в ведении Минсельхоза, неоднократно реформировалось, менялись её целевые установки, как и законодательная, нормативная база, однако потребление рыбы населением страны снижается, а розничные цены достигли заоблачных высот.

Рыбный прилавок в сети «Пятерочка» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Директива Президента Российской Федерации В. В. Путина, подтверждённая им в июле этого года на праздновании Дня рыбака, о том, что основная задача отрасли и её руководителей «…насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом высококачественной продукции и продукции, доступной для граждан с разным уровнем дохода…», так и остаётся пока не реализованной. Во многом это обусловлено ненадлежащим управлением отраслью на федеральном уровне.

Давно наступила пора, как об этом недавно высказались ветераны рыбной отрасли в своём письме к Председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишутину (прилагается), создать на федеральном уровне Министерство рыбного хозяйства с соответствующими полномочиями по устойчивому развитию как морского, прибрежного рыболовства, так и аквакультуры России.

Только такой подход действительно будет способствовать увеличению вклада рыбного хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности страны.