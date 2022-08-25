Воронеж, 25 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Движение транспорта и парковка будут ограничены в центральной части Воронежа, у Центрального стадиона профсоюзов, 26 и 27 августа, сообщили в пресс-службе администрации города. Решение принято в целях обеспечения безопасности.

Пресс-служба правительства Воронежской области Домашняя арена ФК «Факел» — Центральный стадион профсоюзов

Так, с 12:00 26 августа до 23:30 27 августа будет запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского), улицы Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской), улицы Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой), улицы Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой) и улицы Феоктистова (от улицы Кольцовской до улицы Фридриха Энгельса).

Также с 22:00 26 августа до 23:30 27 августа будет запрещено движение автотранспорта по улице Комиссаржевской от улицы Кольцовской до проспекта Революции, по улице Чайковского — от проспекта Революции до улицы Кольцовской, по улице Студенческой от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской), по улице Фридриха Энгельса от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской, а также по улице Феоктистова, от улицы Кольцовской до улицы Фридриха Энгельса.

Общественный транспорт будет перенаправлен по альтернативным маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в 17:30 в Воронеже состоится матч в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги — ФК «Факел» примет московский «Спартак». Матч вызвал ажиотаж у тех болельщиков, которые не успели обзавестись абонементами. В соцсетях появились фото очереди, растянувшейся от касс у Центрального стадиона профсоюзов на десятки метров.