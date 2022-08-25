Братск, Иркутская область, 25 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В связи со сносом памятника советским воинам в Риге, мэр Братска Иркутской области Сергей Серебренников напомнил, что это тот мемориальный комплекс, по которому власти города вместе с депутатами городской Думы обращались к президенту Латвии, к Сейму Латвии с предложением отдать его в Братск:

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

«Тогда я получил очень много слов поддержки от братчан. Люди говорили о том, что готовы собрать деньги на перевозку и монтаж Мемориала. Не отдали…! Снос памятника в Риге ― однозначно акт вандализма. Это надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке абсолютное зло — фашизм.

Глумление, оскорбление памятников осуждается у всех народов. Это надо же, так прислуживаться перед НАТО, чтобы искоренить в себе общечеловеческие нормы. Я возмущён! Как все, у кого воевали родные в Великую Отечественную войну за нашу свободу. И очень надеюсь, нет, я уверен, что мы ещё восстановим это мемориальный комплекс!».

Как сообщало ИА REGNUM, в Риге демонтировать памятник советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков начали 23 августа 2022 года. Он был установлен в 1985 году.

Совершена варварская русофобская выходка, очередной акт вандализма на государственном уровне, сказано в заявлении российского диппредставительства.

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