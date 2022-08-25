Анадырь, 25 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Добыча каменного угля в Чукотском автономном округе в период с января по июль 2022 года увеличилась на 74,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

«Компания «Берингпромуголь» на месторождении «Фандюшкинское поле» за семь месяцев получила 797,42 тыс. тонн каменного угля. В этом году резидент ТОР «Чукотка» обеспечивает добытым углем населенные пункты округа, также твердое топливо отправляют в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На экспорт уже отгружено более 465 тыс. тонн. Показатель «Шахты Угольная» — 34,3 тыс. тонн бурого угля. Добыча природного газа на Чукотке с начала года составила 40 млн куб. м», — указано в сообщении пресс-службы.

Однако добыча золота по сравнению с показателем прошлого года сократилась на 13,3% — 12,2 тонн. Добыча серебра также сократилась на 12,6% — 55,66 тонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поставляемый в Польшу уголь, который заменил собой российское сырье, оказался менее качественным, чем аналог из России.

Читайте также: В Польше пожаловались на импортный уголь, поставляемый вместо российского