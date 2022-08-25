Тюмень, 25 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В семье тюменского врача анестезиолога-реаниматолога Михаила Жерехова единогласно поддержали решение отца отправиться с батальоном «Тобол» на помощь жителям республик Донбасса и военным, участвующим в СВО. Об этом он сообщил телеканалу «Тюменское время».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Одна из самых востребованных профессий в местах боевых действий — врач. Михаила Жерехова скоро направят в зону спецоперации по контракту на полгода.

«У меня два повода отправиться на Донбасс. Один из них — патриотический. Люблю Родину, людей своих. А второй — я там был уже. В свой отпуск добровольцем ездил и попал прямо на передовую. Лечили мы и гражданских, и военных», — сообщил Михаил Жерехов.

Есть и третий момент, из-за которого анестезиолога-реаниматолога тянет на Донбасс — это помощь раненым детям.

«Когда гражданские страдают, то это самый тяжёлый момент. Для военных рисковать собой — это их профессия», — отметил врач-доброволец.

Михаил Жерехов добавил, что родственников на территориях ДНР и ЛНР у него нет. Но после первой поездки на Донбасс появилось много друзей и знакомых.

«Там реально фашисты уничтожают мирных людей. Это я могу подтвердить из личного опыта», — подчеркнул тюменский врач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области формируются и отправляются на Донбасс формирования инженерного батальона «Тобол», подразделения снайперов «Тайга» и дивизион «Сибирь».

https://regnum.ru/news/polit/3645136.html