Мурманск, 25 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Управление капитального строительства Мурманска объявило тендер по выбору подрядчика, в задачи которого входит приспособление объекта культурного наследия — кинотеатра «Родина» — «под современное использование». Итоги торгов подведут 5 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

(сс) CWitte Торги

Максимальная цена контракта — 495 672 972,36 рубля при авансе — 30%. Работа финансируется средствами местного бюджета.

Победитель должен будет за 46 этапов выполнить оговоренные работы, завершив их за 839 календарных дней с даты начала исполнения контракта.

По информации СМИ, в бывшем кинотеатре будет создано ультрасовременное молодёжное пространство.

Напомним, в июне 2022 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение, по которому компания «Новатэк» обязалась инвестировать 0,5 млрд рублей в реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске.