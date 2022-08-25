Остров Корсика, Франция, 25 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Состояние стихийного бедствия было признано несколькими муниципалитетами на Корсике, пострадавшими от смертоносных штормов 18 августа, сообщает Le Figaro.

meganesaintsulpice Корсика

Министры экономики, внутренних дел и министр-делегат по государственным счетам признали состояние стихийного бедствия в ряде муниципалитетов.

На Корсику обрушилась смертельная гроза, унесшая жизни пяти человек по всему острову. Среди муниципалитетов, признанных в состоянии стихийного бедствия, есть муниципалитет Кальви (Верхняя Корсика), где погиб 45-летний мужчина и где несколько бунгало были раздавлены огромными вырванными с корнями соснами.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал признать состояние стихийного бедствия и создать «единое окно», чтобы пострадавшие смогли «очень быстро получить страховку».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция заполнила газохранилища на зиму до 90,06%, согласно данным европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

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