Рига, 25 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Нужно вывезти памятники советским воинам в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

«Памятники нашим героям, советским воинам должны быть возвращены в Россию. Это наше наследие, наше прошлое, наша память. Если на временно независимых территориях им не рады, то пора забрать их. Хватит терпеть осквернения нашей истории», — заявил эксперт.

По мнению политолога, стоит ставить вопрос ребром и отвечать решительно.

«Раздать российское гражданство всем лояльным России жителям Прибалтики. Ввести экономические санкции в отношении конкретных граждан Латвии, Литвы и Эстонии, замешанных в русофобских действиях», — заключил Бредихин.

Напомним, что в Латвии и других странах Прибалтики начался массовый демонтаж памятников в честь победы в Великой Отечественной войне.