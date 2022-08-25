Благовещенск, 25 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В поселке Заречный Амурской области построят новый комплекс по приему, очистке, сушке и хранению кукурузы, сообщил директор по производству компании «Соя АНК», руководитель проекта по строительству элеватора Александр Саенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

Элеватор «Таргет Агро» строится в две очереди, сдача первой запланирована на 2022 год, а полностью проект планируют завершить до конца следующего года.

«Производительная мощность на первом этапе составит 120 тонн в час. Вторая очередь — хранение на 10 силосов по 5 тысяч тонн. Общая мощность по хранению кукурузы у нас составит — 50 тысяч тонн», — сказал Саенко.

Реализовывать кукурузу будут как на рынки Дальнего Востока, так и в западной части страны. Кроме того, благодаря запуску нового автомобильного моста через Амур продукцию смогут поставлять и в Китай.