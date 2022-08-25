Москва, 25 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Центральный банк вполне может пойти на снижение ключевой ставки на 50-100 б. п. к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета, директор Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Олег Луняков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Такому направлению в траектории ставки способствует замедление темпов роста инфляции, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, сдержанный рост потребительского спроса на товары и услуги, — сказал Луняков. — Если же говорить о денежно-кредитных условиях, то Центральный банк и не отрицает, что в настоящее время денежно-кредитные условия остаются жесткими. Однако в кредитовании по-прежнему важную роль играют неценовые факторы и высокий уровень риск-премии. Поэтому вопрос с «дешевыми» кредитами, на мой взгляд, не совсем корректно относить к Центральному банку».

Как полагает Луняков, Банк России будет готов снижать ключевую ставку, если соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов будет складываться в пользу смягчения денежно-кредитной политики.

«Если при этом будет наблюдаться снижение инфляционных ожиданий, рост потребительских настроений и реальных располагаемых доходов населения, то мы увидим и снижение ставок по кредитам», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику ЦБ РФ в отношении ключевой ставки раскритиковала депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).