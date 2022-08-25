Пермь, 25 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Пермском крае работники сферы образования и здравоохранения начнут получать бесплатные земельные участки. Законопроект 25 августа одобрен в первом чтении Заксобранием региона, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Анатолий Зубанюк Земельные участки

Земельные участки будут предоставляться медицинским работникам и работникам образования бесплатно для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах с населением менее 10 тысяч человек. Для получения льготы необходимо иметь пермскую прописку, стаж не менее полугода в соответствующем населенном пункте и не иметь собственного жилья или земельного участка.

Земли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, будут предоставляться однократно, на основании заявления в порядке очередности. Предельный минимальный размер земельных участков составит 0,10 га. Максимальный размер зависит от решения органов местного самоуправления.

При одобрении законопроекта во втором чтении он начнет действовать с 1 января 2023 года.