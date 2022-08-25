Москва, 25 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В России в ряде рек отмечается понижения уровня воды. Об этом сегодня, 25 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

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По его словам, опасно низкий уровень воды в реках фиксируется в Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях, Коми, Хакасии, Дагестане, Красноярском крае, Алтайском крае, Томской области и на Алтае.

«Неблагоприятно низкий уровень воды в реках будет препятствовать судоходству. Только некоторые виды судов могут ходить по рекам в ближайшие дни», — отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, реки Костромской области — Унжа, Ветлуга и Нея — обмелели из-за жаркой и сухой погоды.

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