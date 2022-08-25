Москва, 25 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Жителям Дальнего Востока, пострадавшим в 2022 году от наводнений, окажут помощь. Внимательно отнестись к решению их проблем поручил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам совещания в Якутске, сообщила 25 августа на сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Очень важно, чтобы люди не остались один на один со своей бедой», — подчеркнул Мишустин.

Контролировать оценку выплаты компенсаций подтопленцам он поручил главам Приморья, Приамурья и Забайкалья. Отдельное внимание необходимо для устранения последствий паводка на объектах инфраструктуры и выплат сельхозпроизводителям, потерявшим урожай. Все документы о предоставлении компенсаций Михаил Мишустин распорядился направить в федеральные ведомства до 30 сентября, решение о выплатах примут до 10 ноября.

«Людям, проживающим на часто затапливаемых территориях, планируется предоставить возможность получить льготный кредит на покупку жилья и земельных участков для строительства частных домов, в том числе в рамках программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Таким образом, гражданам будет проще переехать на более безопасные территории», — говорится в сообщении.

Заниматься этим вопросом будут министерства, курирующие экономическое развития, финансы, строительство, и развитие Дальнего Востока, а также Росреестр. Кроме того, до 1 ноября по решению премьера будут определены территории, где необходимо в кратчайшие сроки построить гидротехнические сооружения, чтобы наводнения не повторялись.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин по итогам совещания в Якутск также поручил оценить деятельность глав регионов России в борьбе с лесными пожарами.