Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Актёр Сильвестр Сталлоне прокомментировал свой развод с супругой Дженнифер Флавин. Об этом 25 августа пишет TMZ.

Кадр из трейлера Сильвестр Сталлоне в фильме «Самаритянин» режиссёра Джулиуса Эйвери

По словам Сталлоне, они с Флавин «пошли в разных направлениях». «Я очень уважаю Дженнифер. Я всегда буду любить её. Она потрясающая женщина. Она самый приятный человек, которого я когда-либо встречал», — добавил актёр.

Сталлоне также объяснил, что недавняя замена татуировки с лицом жены на его плече связана с тем, что он хотел освежить изображение, однако это было невозможно. Именно поэтому он перекрыл портрет супруги татуировкой его покойного пса. При этом актёр добавил, что у него всё ещё есть тату с лицом Флавин на спине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне. В документах она указала, что её муж «участвовал в преднамеренной растрате капитала супругов, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие на имущество супругов».