25 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 10:58 — REGNUM В соцсетях Грузии откликнулись на публикацию в американском издании Newsweek о том, что «Запад устал от помощи [б. УССР] и в последнее время резко подавляет новые обещания».

НАТО и б. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Даже проукраински настроенные политики начинают сомневаться в эффективности поддержки [б. УССР]. А читатели Newsweek называют помощь [б. УССР] «черной дырой»… Но обвинять во всем только [киевский режим] было бы неверно… Там, где большие деньги, там большие интересы, и управляемой группировке никто не даст права действовать самовольно. Реальность жестока», — откликнулся на публикацию Newsweek грузинский аналитик Д. Г. и собрал более 80 комментариев по предложенной для обсуждения теме.

«А наша реальность не рассматривается вообще? Кто-нибудь посмеет когда-нибудь и найдет черные дыры в грузинской политике?» — поинтересовался Т. Н.

«Грузинская политика сама — большая черная дыра», — откликнулся инициатор обсуждения.

«Вопрос: а Запад не устал от тирании свиней на протяжении веков? Если не уберут русских поработителей, то рабство русской орды гарантировано», — отозвался пользователь Д. Л.

«На фото у вас дети на руках. Вы об их будущем должны думать и чувствовать большую ответственность. Озлобленные люди добра принести не могут. Если говорите о политике — так говорите о политике», — ответил ему Д. Г.

«В СССР нас стало 5 миллионов. А Запад что нам сделал? У дверей НАТО и Евросоюза мы же уже состарились», — заметила О. Т.

«Они (Запад) хотят победить Россию за счет народа [б. УССР]. Они же воюют до последнего [жителя б. УССР]. Если на что-то способны, пусть воюют напрямую. Почему этого не делают? Берегут свое население», — возмутился Ш. Т.

Инструктор США в ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Прочь Россию от Грузии», — вмешалась в беседу М. Х.

«А что, должны были стать рабами русской тирании, как это сейчас делает наше правительство негодяев? Вопрос: а что тогда измена родине? Она видна в твоем комментарии», — ответил пользователю Ш. Т. неутомимый Д. Л.

«А какое правительство негодяев вы имеете в виду? Может, националов, что 20% территорий уступили России, а потом назвали потерянные села грудой камней, стратегические объекты продали российским компаниям, а российских туристов встречали на Ларсе хлебом-солью?» — поинтересовалась Н. Н.

«Кто рабы русских и родины? Предатели! Что касается националов, у них свои грехи, но в предательстве их не обвиняйте… Я не национал, но и не предатель-мечтатель», — ответил ей Д. Л.

«Свиньи — историческое прозвище англичан. Почитайте исторические произведения испанских, французских, голландских классиков», — посоветовал С. Д.

«Помогать он (Запад), может быть, и устал, но гегемонистская шизофрения остается в фазе обострения… Секта Байдена собирается продолжать войну на этот раз, кажется, за счет европейцев. Если этот процесс не затромозится, угроза ядерной войны станет реальностью», — тревожно заметил М. В.

«Россия пытается прекратить размещение американского наступательного вооружения на территории [б. УССР]», — констатировал К. А.