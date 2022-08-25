Сеул, 25 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. С 23 по 25 августа ВВС Южной Кореи и США провели совместные учения Buddy Wing. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейских военно-воздушных сил.

(сс) Subharnab Majumdar F-16

Сообщается, что к манёврам, проводимым в рамках крупномасштабных южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Shield, привлекли 120-ю эскадрилью 20-го боевого крыла ВВС Южной Кореи, а также 36-ю эскадрилью 51-го боевого крыла США.

Известно, что в учениях принимали участие американские истребители F-16 и южнокорейские KF-16.

Манёвры, проводящиеся с 1997 года, нацелены на повышение уровня боевого взаимодействия и обмен тактиками военно-воздушных операций.