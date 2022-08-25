Кишинёв, 25 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Высший совет безопасности Молдавии пересмотрит алгоритмы реагирования правоохранителей на сообщения о «минировании» зданий из-за волны ложных заявлений. Об этом 24 августа сообщила глава МВД республики Анна Ревенко на радио Vocea Basarabiei.

Jekader Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева

«Этот механизм должен обеспечить безопасность гражданина, а также успешную функциональность государственных институтов или учреждений экономической сферы», — сказала Ревенко.

Она рассказала, что чаще всего ложные сообщения о взрывных устройствах присылают по электронной почте. Для поимки злоумышленников молдавские правоохранители работают с международными организациями. Устанавливать IP-адреса отправителей помогает Европол. По предварительным данным, сообщения приходят из-за рубежа, хотя окончательные выводы делать рано.

«Цель (ложных сообщений, прим. — ИА REGNUM) — вселить страх в обществе, вызвать дестабилизацию, разжечь ненависть и недоверие», — заявила министр.

Стоит отметить, что только за июль аэропорту в Кишинёве пришлось 17 раз приостанавливать работу из-за ложных сообщений о «бомбе». В августе сообщения продолжились. Также неизвестные сообщают о «минировании» судов, больниц и других учреждений.