Казань, 25 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Лучшим городом России для гастрономического путешествия стала Казань. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на опрос, проведенный одним из сервисов по поиску работы.

Kzn.ru Гастротуризм

Так, за столицу Татарии отдали свой голос 47% опрошенных. В тройку лидеров опроса вошли Астрахань (39%) и Сочи (31%).

Порядка 57% респондентов отметили наличие необычной национальной кухни в регионе главным критерием при составлении рейтинга городов для гастротуризма.

Пятая часть опрошенных готова изучить местные традиции и обычаи приема пищи. Национальная выпечка интересна 19% респондентов.

Опрос проводился в июле 2022 года во всех округах страны. В исследование приняли участие 32 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

ИА REGNUM ранее передавало, три крупных гостиничных комплекса и центр гастротуризма планируется построить в Сочи. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в сумму более 63 млрд рублей.

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