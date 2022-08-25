Калуга, , 14:28 — REGNUM На калужском электромеханическом заводе 24 августа торжественно отметили 105-летие предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша поздравил старейших работников завода с юбилеем предприятия Пресс-служба правительства Калужской области

Поздравляя коллектив предприятия, губернатор Владислав Шапша отметил, что на пути своего развития КЭМЗ всегда был в лидерах.

«И первое приборостроительное производство в Калуге, первый отечественный телеграф, и даже обратную сторону Луны люди увидели благодаря вашему труду и вашему прибору. Сегодня вы производите продукцию, которая стоит на страже интересов и безопасности нашей страны», — подчеркнул Владислав Шапша.

Губернатор поблагодарил заводчан за их социальный вклад в восстановление мирной жизни Донбасса. В рамках тожеств состоялось открытии нового автоматизированного производственно-складского корпуса площадью более 1089 кв. метров.

История электромеханического завода в Калуге берет начало в августе 1917 года, когда на Окской железнодорожной ветке на окраине Калуги разгрузился военный эшелон с персоналом и оборудованием эвакуированных из-под Минска подвижных телефонно-телеграфных мастерских «Телемаст». В 1918–1922 годах завод выполнял заказы по ремонту и восстановлению телеграфно-телефонной аппаратуры, а с 1930 года, после реконструкции и строительства новых цехов, перешёл к её изготовлению. В настоящее время «Калужский электромеханический завод» входит в состав «Концерна «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех».

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