Улан-Удэ, 25 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Впервые в Бурятию 24 августа прибыла делегация из Донецкой Народной Республики для участия в Байкальском образовательном форуме-2022. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

Министерство образования Бурятии Делегация из ДНР прибыла в Бурятию

В состав делегации вошли первый замглавы администрации Старобешевского района ДНР Сергей Федоренко и начальника районного управления образования Вера Немилостивая. Гостей в ходе встречи, как отмечается, познакомили с бурятскими традициями гостеприимства, закружив под песни в танце ёхор.

По словам Федоренко, они уже увиделись с коллегами из других регионов. Он добавил, что на форуме собираются единомышленники.

«Я думаю, что форум будет иметь большой успех и продолжение в дальнейшем. Мы уверены, что на БОФ-2022 найдем новых, добрых и искренних друзей», — отметил он.

Добавим, что форум проходит 25–26 августа. На стратегических сессиях мероприятия участники обсуждают важнейшие вопросы развития системы образования в России.