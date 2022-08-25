Владивосток, 25 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Аня Семикина из Владивостока победила во Всероссийском конкурсе красоты «Маленькая мисс Россия». Церемония награждения состоялась в Сочи, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Пресс-служба администрации Владивостока Владивосток

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Во время первого этапа конкурса от участниц потребовалось представить свой город при помощи костюма. Восьмилетняя Анна продемонстрировала удивительный головной убор с изображением главной достопримечательности Владивостока — Золотого моста.

Одержавшие победу во Всероссийском конкурсе красоты «Маленькая мисс Россия» станут участницами международного конкурса «Little miss World».

Как сообщало ИА REGNUM, победительницей конкурса «Миссис Россия-2022» стала жительница Ставропольского края — 57-летняя Любовь Некрасова.