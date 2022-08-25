Туркменистан, 15 октября, 2011, 15:19 — ИА Регнум. В Туркмении указом президента страны впервые получил лицензию частный банк предпринимателей "Рысгал", передает корреспондент ИА REGNUM.

Офис банка будет расположен в здании Бизнес-центра Союза промышленников и предпринимателей Туркмении в Ашхабаде, введенного в строй на этой неделе. По мнению учредителей, новый акционерного коммерческий банк, созданный предпринимателями и для предпринимателей, может придать новый импульс развитию негосударственного сектора национальной экономики.

По официальным данным, 75% работающего населения Туркмении занято в негосударственном секторе экономики. В 2010 году на более чем 7600 малых предприятиях частного сектора трудилось свыше 32,5 тысячи человек. Общая прибыль этих предприятий от размещения продукции, выполнения работ и услуг составила свыше 4,8 млрд манатов ($1,7 млрд). В минувшем году частным предпринимательством занимались 67 тысяч 300 человек. Полученная ими чистая прибыль составила более 2,2млрд манатов ($785,7 млн).