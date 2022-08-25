Воронеж, , 10:12 — REGNUM Огромные очереди выстроились у касс Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже за билетами на матч местного ФК «Факел» и московского «Спартака» 25 августа.

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Фотографии растянувшихся на десятки метров очередей появились в соцсетях. Болельщики говорят, что очередь занимали за несколько часов до начала продаж, буквально с ночи.

Продажи билетов стартуют 25 августа в 11:00, при этом, как сообщили в клубе, будут доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны, а также все секторы Северной трибуны. В одни руки будут давать не более двух билетов. При этом все продажи будут осуществляться через кассы, онлайн продаж в этот раз не будет.

Домашний матч воронежского «Факела» с московским «Спартаком» состоится в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги 27 августа в 17:30 на Центральном стадионе профсоюзов.