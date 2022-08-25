Сухой Лог, Свердловская область, 25 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В одном из домов в Сухом Логу Свердловской области утром 25 августа произошёл мощный хлопок газа. Пострадала женщина, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

ИА REGNUM Газ

В результате происшествия женщина получила 40% ожогов тела. Её госпитализировали в одну из городских больниц. По предварительной информации, причиной хлопка газа стала халатность свердловчанки. Она решила прикурить сигарету на газовом оборудовании.

В результате произошедшего здание существенно не пострадало. Загорелись две квартиры. Пожар удалось потушить. По факту произошедшего сотрудники МВД и газовой службы проводят проверку.