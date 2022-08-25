Казань, , 10:11 — REGNUM Сотрудники Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) комплексную систему мониторинга воздушных линий электропередачи (ВЛЭП), сообщил руководитель проектной группы, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» КГЭУ, доктор технических наук Марат Садыков.

ЛЭП Oran Viriyincy

По его словам, с помощью специального программного обеспечения система в режиме реального времени считывает и анализирует параметры состояния пролета ВЛЭП. Устройство работает на электроэнергии провода высоковольтной линии и не требует дополнительного источника питания.

«Смарт-провод» умеет контролировать и оперативно передавать на диспетчерский пульт информацию о местах обрыва или короткого замыкания, в том числе однофазного.

Кроме того, система информирует о состоянии высоковольтных воздушных линий в каждом пролете и на каждой фазе, определяет величину раскачивания проводов, находит пролеты с налипанием снега и гололеда, выявляет места механического воздействия на провода, измеряет температуру окружающей среды и т.д.

Система представляет собой капсулу с датчиками, которую монтируют прямо на провод, и она в режиме реального времени считывает и анализирует параметры состояния пролета ВЛЭП с помощью специально созданного программного обеспечения.