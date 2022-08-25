* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 25 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В ответ на обнародование видеозаписей арестов мирных жителей в афганской провинции Панджшер представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил TOLO News, что они были арестованы «по подозрению в угрозах безопасности».

Pixabay.com Арест

Абу Бакр Сиддики, пресс-секретарь губернатора Панджшера, заявил, что «большинство арестованных освобождены, за исключением нескольких человек».

На видеозаписях видно, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют арестованных в хранении оружия и связях с Фронтом национального сопротивления Афганистана, а некоторых из них оскорбляют и унижают.

Ранее СМИ и международные правозащитные организации опубликовали сообщения о жестоком обращении, пытках и убийствах простых людей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за якобы сотрудничество с силами сопротивления.

Среди арестованных есть белобородый мужчина, которого пользователи опознали как школьного учителя в уезде Анаба. Неизвестно, освободили его талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или нет.

Пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере сообщил, что «три или четыре человека» не освобождены и «против них возбуждено дело».