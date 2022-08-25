Берлин, 25 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Вероятность того, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен, существует. Об этом заявил координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Тимон Греммельс.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Политик подтвердил, что проект «Северный поток — 2» заморожен на «неопределенный период времени» в связи с проведением российской спецоперации на территории б. УССР.

«А возможно, не заработает никогда», — сказал Греммельс «Известиям».

Он добавил, что в федеральном правительстве нет серьёзных дискуссий о возможном демонтаже трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский президент Анджей Дуда предложил не просто заморозить проект «Северный поток — 2», но и полностью демонтировать трубопровод.

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