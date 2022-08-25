Рубцовск, Алтайский край, 25 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания 25 августа поддержали инициативу о присвоении Рубцовску звания «Город трудовой доблести». Как сообщает телеграмм-канал алтайских единороссов, если предложение поддержат и в правительстве края, то регион направит соответствующее обращение на федеральный уровень.

Penza.pnzreg.ru Стела «Город трудовой доблести» в Пензе

Изначально признать Рубцовск «Городом трудовой доблести» предлагали члены местного отделения партии «Единая Россия». Затем инициативу поддержали депутаты горсовета и общественные организации.

Председатель правления Рубцовской городской общественной организации содействия социально-экономическому развитию «Наш город», директор МБУ «ДК «Тракторостроитель» Наталья Данилова отмечала, что общественный запрос на признание заслуг Рубцовска в годы Великой Отечественной войны по-прежнему высок, несмотря на то, что город уступил Барнаулу в голосовании за присвоение почетного звания в рамках онлайн-проекта «Доблесть Алтая».

Как сообщало ИА REGNUM, во время Великой Отечественной войны Рубцовск являлся мощным промышленным центром. На его территории располагались крупнейшие предприятия, выпускавшие в том числе и военную технику.

Например, завод АТЗ был единственным производителем тракторов для фронта и тыла, а на Алтайском заводе тракторного электрооборудования выпускалось до 95% изделий для всех массовых тракторов и комбайнов в стране. Впоследствии город занимал второе место в СССР по занятости населения в промышленности.

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