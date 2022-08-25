Рязань, 25 августа 2022, 10:13 — REGNUM Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область, сообщили 25 августа в пресс-службе МЧС РФ.
В регионе складывается сложная ситуация с лесными пожарами. Дмитрий Григоренко, Александр Куренков и Сергей Собянин на вертолёте начали облёт пострадавших территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, рязанские власти рассчитывают в ближайшее время взять под контроль распространение пожара.
Читайте ранее в этом сюжете: В горящей Рязанской области наступает переломный момент — врио губернатора