Пожары в Рязанской области оценил с воздуха вице-премьер РФ
Рязань, 25 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область, сообщили 25 августа в пресс-службе МЧС РФ.
Цитата из видео
Облёт очагов пожара
В регионе складывается сложная ситуация с лесными пожарами. Дмитрий Григоренко, Александр Куренков и Сергей Собянин на вертолёте начали облёт пострадавших территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, рязанские власти рассчитывают в ближайшее время взять под контроль распространение пожара.